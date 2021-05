Inter, Barella si opera al setto nasale: ecco i tempi di recupero

L’Inter comunica che Barella si è operato al setto nasale: qualche giorno di riposo, difficile vederlo nell’ultima con l’Udinese

Nella mattinata di oggi Nicolò Barella, si apprende dal portale ufficiale dell’Inter, si è sottoposto, presso l’Istituto clinico Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico di correzione al setto nasale. Dal club si rende noto come l’intervento sia perfettamente riuscito. Il centrocampista, dopo qualche giorno di riposo, potrà anche riprendere gli allenamenti.

Barella, quindi, potrebbe tornare in gruppo prima della gara contro l’Udinese prevista per domenica alle 15 allo stadio Meazza e che rappresenterà il congedo dell’Inter dal campionato vinto.

Quella di Barella è stata la stagione di un uomo chiave per l’Inter di Antonio Conte. 46 sono le presenze complessive stagionali con uno score di 3738 minuti giocati. Un titolare inamovibile che ha messo a referto anche tre gol il 9 assist in campionato oltre ad altri 4 assist tra Champions League e Coppa Italia.

Conte-Barella, patto di ferro tra i due

Quello tra il tecnico nerazzurro ed il centrocampista sardo è un vero e proprio patto di ferro. Barella ha dato tutto sotto la gestione con te ed è stato anche nell’ultima gara contro la Juventus l’uomo migliore dell’Inter. La fiducia che conta è riposto in lui ha consentito a barella di crescere esponenzialmente nel suo rendimento.

L’intervento al setto nasale, ovviamente, non ha pregiudicato la convocazione in nazionale per il mediano che, nella sua Cagliari, sarà protagonista dell’amichevole tra Italia e San Marino di preparazione all’Europeo.