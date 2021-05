Cuadrado duro su Gosens prima del gol Juve: i tifosi esplodono sui social

Atalanta-Juventus scatena le proteste sui social network. I tifosi della Dea sono furiosi nei confronti di Cuadrado e dell’arbitro Massa.

Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia, fa scoppiare le proteste. Primi minuti incandescenti al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Anche i calciatori in campo se la prendono con il direttore di gara. La formazione di Gian Piero Gasperini, soprattutto, è inferocita per alcune decisioni dell’arbitro Massa.

Atalanta-Juventus, tifosi furiosi con Cuadrado

In occasione del gol di Dejan Kulusevski, in rete al minuto 31, i tifosi dell’Atalanta si sono scatenati sui social network per esprimere tutto il loro disappunto. Su ‘Twitter’ in particolare, non sono mancate le proteste contro Juan Cuadrado. Il laterale della Juve è entrato in maniera scomposta e con il piede a martello su Gosens, ma per l’arbitro non c’è stata irregolarità. Sulla conseguente ripartenza bianconera, poi, la squadra di Andrea Pirlo ha siglato la rete dello 0-1 momentaneo. Il calciatore dei bergamaschi, visibilmente zoppicante e dolorante, ha poi proseguito la partita senza particolari problemi.

“Cuadrado è scorretto”, “E’ il più impunito della Serie A”: questo il leitmotiv dei tweet accompagnati dall’hashtag #AtalantaJuve, primo in tendenza.

Ma è possibile che Cuadrado rimanga sempre impunito? Non è accettabile. — marcello (@marcellorizzo58) May 19, 2021