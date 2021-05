Giroud e Lamela in Serie A: ecco quale scenario si prospetta

L’agente FIFA Vincenzo Morabito: “Giroud può venire in Italia, occhio alle situazioni di Dzeko e Lukaku. Lamela non è in vendita”

Sulle frequenze di ‘Radio Kiss Kiss’ è intervenuto Vincenzo Morabito, agente FIFA e intermediario per l’Italia dell’attaccante del Chelsea Olivier Giroud, in scadenza di contratto a giugno.

“I Blues stanno provando a rinnovare, ma non c’è ancora niente di concreto” ha detto l’agente, che ha anche aperto a un possibile arrivo del nazionale francese in Serie A.

Morabito: “Giroud? Occhio alla situazione di Dzeko e Lukaku”

Occhi puntati, in particolare, su Roma e Inter: “Vedremo cosa accadrà con Dzeko e Lukaku, se lasceranno i loro club, allora Giroud potrebbe approdare in Italia“.

Chiusura di Morabito su una vecchia conoscenza del nostro campionato, l’argentino Erik Lamela: “Il suo futuro dipenderà dal Tottenham, ricordiamo che Kane ha già chiesto la cessione. Si potrà parlare di Lamela una volta risolta questa situazione e sistemata la questione allenatore. Che io sappia, il giocatore al momento non è in vendita“.