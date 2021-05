L’esultanza di Cristiano Ronaldo che spiazza tutti

Cristiano Ronaldo festeggia la vittoria in coppa Italia della Juventus: nella sua esultanza parole inaspettate

E sono due. Nella sua peggior stagione da un decennio, la Juventus porta a casa il secondo trofeo. Dopo la Supercoppa, arriva la coppa Italia vinta contro l’Atalanta. Un successo che non basterà a salvare la stagione se domenica i bianconeri non riusciranno a centrare anche la qualificazione Champions, vero spartiacque anche per il futuro. Quello che, se ne parla da mesi, potrebbe non vedere più Cristiano Ronaldo a Torino. Il fuoriclasse portoghese nella finale non ha inciso in campo, ma ha sicuramente gioito fuori. Dopo il triplice fischio è stato visto sorridere come non si vedeva da tempo e anche nella notte sui social ha esultato con una frase che può anche essere interpretata come un indizio per quel che sarà.

Juventus, Ronaldo: “Felice di vincere con questo grande club”

Dato come quasi sicuro partente, soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions, Ronaldo ha postato la sua gioia per la finale vinta sui social. “Non potrei essere più felice di vincere un altro titolo al servizio di questo grande club” il post pubblicato da CR7 accompagnato dalle immagini della festa.

Ovviamente centinaia i commenti sotto la frase pubblicata dal fuoriclasse portoghese e molti messaggi erano indirizzati alla scelta sul futuro di Ronaldo. “Resta alla Juventus” il ritornello più gettonato anche se non è mancato qualche tifoso che ha deciso di sottolineare ironicamente come sia passato dal baciare la Champions al festeggiare una coppa Italia. Piccoli sfottò che non rovineranno di certo la felicità per il successo. Per decidere sul futuro, invece, servirà altro.