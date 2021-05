“Gattuso era il nuovo allenatore della Juve in caso di Europa League”

Il giornalista Pedullà, ai microfoni di Sportitalia, ha lanciato un’indiscrezione di mercato su Gattuso e la Juventus.

Il Napoli all’ultima giornata si è autenticamente suicidato, pareggiando con il Verona in casa e regalando così la qualificazione alla prossima Champions League alla Juventus. De Laurentiis, dopo pochi minuti dalla conclusione della gara contro i veneti, ha pubblicato un tweet dove ha annunciato la separazione con il tecnico calabrese.

In mattinata è stata prima pubblicata una lettera, tramite il sito ufficiale della società partenopea, d’addio dell’ex tecnico del Milan alla città di Napoli, mentre nel pomeriggio è giunta l’ufficialità di Gattuso come nuovo tecnico della Fiorentina. Il giornalista Pedullà, ai microfoni di Sportitalia, ha rivelato un retroscena di mercato:

Gattuso e la Juventus

“Gattuso? Senza la qualificazione alla prossima Champions, sarebbe diventato il nuovo allenatore della Juventus. Con l’agente di Gattuso, Jorge Mendes, era tutto fatto. Ecco spiegato perché il mister calabrese aveva preso tempo con la Fiorentina. Con la qualificazione Champions, la Juventus ha cambiato i propri piani e Gattuso ha potuto dire sì al club viola”.

Dopo la smentita su Sergio Conceicao, il Napoli sta cercando di trovare il prossimo allenatore e dovrebbe essere, così come dichiarato da De Laurentiis, un tecnico italiano. Le quotazioni per la conferma di Pirlo alla Juventus sono aumentate dopo la qualificazione alla Champions e dopo la vittoria della Coppa Italia. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il destino delle panchine sia della Juve che del Napoli.