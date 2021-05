L’allenatore della Juventus che si potrebbe rimettere in gioco in Serie A

La Juventus è pronta alla rivoluzione tecnica: uno degli allenatori bianconeri potrebbe rimettersi in gioco in Serie A

Aria di rivoluzione in casa Juventus. Ieri è arrivato l’addio di Paratici, presto potrebbe esserci l’ufficialità di quello di Andrea Pirlo. Agnelli vota la svolta ed ha in pugno l’accordo con Massimiliano Allegri: una decisione che porterà all’addio dell’attuale allenatore e del suo staff. Ma c’è chi avrebbe già una possibilità di rimettersi in gioco in Serie A.

Si tratta di Igor Tudor, uno dei collaboratori di Andrea Pirlo in questa stagione alla Juventus. Per lui, come riferisce ‘Sky’, ci sarebbe l’interesse del Verona. Il club di Setti sta per salutare Ivan Juric: il tecnico delle ultime due stagioni è vicino alla firma con il Torino. Per lui è pronto un triennale per provare a rilanciare le ambizioni della società granata, reduce da due stagioni molto difficili. Al suo posto in Veneto potrebbe esserci proprio Tudor.

Juventus, il Verona pensa a Tudor

Il tecnico croato ha già avuto esperienze da primo allenatore, anche in Serie A. Poco meno di una stagione alla guida dell’Udinese prima di essere esonerato. Ora una possibile nuova opportunità con il Verona che pensa a lui per cominciare un nuovo ciclo dopo lo splendido biennio targato Juric.

I veneti non hanno ancora deciso, ma la candidatura di Tudor è forte e potrebbe portare anche allo sbarco del croato al Bentegodi. Altri candidati sono Italiano dello Spezia, ma anche Zanetti, impegnato con il Venezia nella finale playoff per la promozione nel massimo campionato e corteggiato anche dall’Udinese. La squadra già allenata anche da Tudor che dopo l’esperienza alla Juventus potrebbe ripartire dalla Serie A.