Juventus, nel mirino un calciatore dell’Atletico Madrid: duello sul mercato

La Juventus segue con attenzione la situazione relativa a Saul Niguez. Il calciatore dell’Atletico Madrid può partire.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per puntellare la rosa e regalare al nuovo allenatore Massimiliano Allegri i primi colpi del calciomercato estivo. Fari puntati in Spagna, dove ancora una volta è l’Atletico Madrid a fare gola al club bianconero. Dopo l’interesse per Suarez dello scorso anno, adesso il patron dei piemontesi pare aver puntato Saul Niguez.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, nel mirino Saul

Il centrocampista spagnolo Saul Niguez sembra avere le valigie pronte. Dopo una annata vincente per la conquista della Liga, ma non sotto il punto di vista individuale, la permanenza del classe 1994 all’Atleti non è affatto certa. Sul suo cartellino ci sono i top club d’Europa.

LEGGI ANCHE >>> “Mi hanno spinto a lasciare la Juve”, l’amaro sfogo di Buffon

Come riferisce il ‘Daily Mirror’, dopo essere stato accostato alla Juventus, sul calciatore, adesso, si sono fiondati anche il Manchester United ed il Paris Saint-Germain. Il club bianconero, dunque, è chiamato a battere la concorrenza dei due top club qualora volessero davvero accaparrarsi il cartellino del centrocampista spagnolo dell’Atletico Madrid.