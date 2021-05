Roma, il fascino di Mourinho funziona: colpo a sorpresa

In casa Roma si studiano le soluzioni per la prossima sessione di calciomercato. Uno dei giocatori monitorati da Mourinho è uscito allo scoperto.

Che un allenatore come Josè Mourinho abbia un grande fascino nel mondo del calcio, è un fatto ormai conclamato. La storia dell’allenatore portoghese parla di grandi successi (come il triplete in casa Inter) che hanno contribuito ad esaltarne la grandezza. L’ultima esperienza in Premier con il Tottenham, va detto, non è stata cosi vincente come gli stessi spurs speravano.

Ma resta il grande curriculum di un allenatore che ovviamente accende gli entusiasmi, come accaduto nel momento del suo annuncio in casa Roma. Dopo un’annata molto difficile con la gestione di Paulo Fonseca, i tifosi giallorossi hanno ritrovato proprio in Mourinho le speranze di poter riportate la squadra capitolina a livelli alti e competere per i primi posti in classifica.

Molto passerà ovviamente dal mercato, sul quale la dirigenza sta già lavorando. Ed è proprio la figura di Morunho che attira l’attenzione, come dimostrato dalle dichiarazioni di uno dei giocatori accostati proprio alla squadra giallorossa nelle ultime settimane.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, Xhaka esce allo scoperto e strizza l’occhio

Cosi le dichiarazioni di Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal, hanno subito destato grande interesse. Il giocatore svizzero, infatti, ha parlato proprio dell’interesse della Roma nei suoi confronti, confermando quanto un profilo come quello di Mourinho possa essere anche decisivo nelle scelte all’interno del contesto calciomercato.

LEGGI ANCHE>>> Inzaghi, addio alla Lazio: “Bianco e celeste per sempre parte della mia anima”

“Ho sentito dell’interesse, che mi rende orgoglioso. Ovviamente ho letto delle voci sulla Roma. Tutti conoscono Mourinho e sanno cosa è riuscito a fare nella sua carriera. Lui è uno che sa come vincere i titoli: basta vedere il lavoro che ha fatto negli ultimi anni”, le parole di Xhaka riportate da ‘Blick Sport’.

Lo stesso giocatore dell’Arsenal, però, ha poi chiarito per evitare l’avanzare di indiscrezioni e speculazioni sul suo futuro. “Per ora sono concentrato al cento per cento sulla nazionale. Questa è la cosa più importante ora, più dell’Arsenal o delle voci di mercato. Ho ancora due anni di contratto a Londra e all’Arsenal sanno cosa posso dare. Ma quando sarà il momento giusto e dovremo parlare di un trasferimento, io ci sarò”, le parole del giocatore dei gunners.