Roma, l’attaccante di scorta da sessanta gol che può convincere Mourinho

La Roma valuta la candidatura di un attaccante per Mourinho: sessanta gol e un prezzo d’occasione per il 24enne

Ha segnato sessanta gol dal suo arrivo in Europa, ha 24 anni e voglia di emergere. E’ João Klauss de Mello, attaccante brasiliano che, secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, è entrato in orbita Roma. Il calciatore è uno dei possibili attaccanti di scorta per la squadra che il prossimo anno sarà allenata da Josè Mourinho.

In attesa di capire quel che accadrà con Dzeko e Borja Mayoral, emerge la candidatura di Klauss, calciatore di proprietà dell’Hoffenheim ma da gennaio in prestito allo Standard Liegi. Sei gol complessivi con la squadra belga, di cui cinque in campionato, accompagnati anche da quattro assist.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, Klauss come attaccante di scorta: l’idea

Nato a Criciuma, il 1° marzo 1997, alto un metro e novanta, Klauss è sbarcato in Europa nel 2007. Prima con la maglia dell’Hoffenheim II, con la quale ha segnato sei reti, quindi l’HJK Helsinki dove è riuscito ad andare a segno in 24 occasioni. Stesso bottino messo a assieme con gli austriaci del Lask ed, infine, le sei reti realizzate con il Liegi da gennaio. Un totale complessivo di sessanta gol che rappresentano il suo biglietto da visita.

LEGGI ANCHE >>> La Lazio insidia la Roma: derby per il campione del Mondo

Legato al club tedesco da un contratto fino al 2022, Klauss ha una valutazione di circa tre milioni di euro. Un prezzo che potrebbe invogliare la Roma a chiudere l’affare, anche in vista della prossima Conference League. Un attaccante che per caratteristiche potrebbe ricordare proprio Dzeko per la sua capacità di far salire la squadra e giocare di sponda con i compagni, anche se meno dotato tecnicamente. La sua candidatura è sulla scrivania di Mourinho: sarà il portoghese a decidere se può essere lui il nome giusto per l’attacco giallorosso.