Buffon, altro che ‘tramonto’: può finire in un top club

Quale sarà il destino di Gianluigi Buffon? Dopo l’addio alla Juventus, un top club d’Europa valuta la possibilità di ingaggiarlo come secondo portiere.

Altro che tramonto per Gigi Buffon. L’oramai ex bandiera della Juventus, dopo aver annunciato l’addio ai bianconeri, si è preso del tempo per valutare il proprio futuro. Il portiere italiano, dopo anni di onorata militanza in bianconero, ha detto addio alla sua storica squadra. Nel suo futuro resta viva anche la possibilità di appendere i guantoni al chiodo, una volta e per sempre.

Futuro Buffon, idea Barcellona

Direttamente dalla Spagna, il quotidiano ‘Sport’ ha lanciato l’ultima idea clamorosa per il futuro del portiere italiano. Il Barcellona di Ronald Koeman starebbe pensando di proporre il tesseramento a Gigi Buffon.

L’ex portiere della Juventus potrebbe indossare la maglia blaugrana come vice di Marc-André Ter Stegen per la prossima stagione. Intanto, però, il calciatore non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Il club blaugrana continua a monitorare la situazione, in attesa di capire quale decisione ufficiale prenderà il portiere ex Juventus.