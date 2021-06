Lazio, arriva con Sarri il primo colpo: domani le visite mediche

Kamenovic pronto ad iniziare la sua avventura alla Lazio. Domani mattina in programma le visite mediche e poi firma sul contratto.

La Lazio si appresta a dare il benvenuto a Dimitrije Kamenovic. Il giovane terzino proveniente dal Cukaricki, già acquistato a gennaio per una cifra vicina ai 3 milioni di euro, arriverà oggi a Roma insieme al suo agente Mateja Kezman mentre domani mattina sosterrà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà al club. Classe 2000 e capitano dell’Under 21 della Serbia, al Cukaricki è divenuto rapidamente un punto di riferimento giocando spesso dal primo minuto.

La Lazio prepara il benvenuto a Kamenovic: domani le visite mediche

In campionato ha collezionato 30 presenze, condite da 2 gol e assist. In patria viene spesso accostato dagli addetti ai lavori ad Aleksander Kolarov, per via di alcune sue caratteristiche. Mancino naturale e bravo nell’uno contro uno, Kamenovic è abile anche al cross. Può giocare sia come centrale di sinistra in una difesa a 3 che esterno a tutta fascia in un centrocampo a 5.

Si tratta quindi di un elemento polivalente, che negli scorsi mesi ha ben impressionato il direttore sportivo della Lazio Igli Tare. Ora spetterà al nuovo allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri conoscerlo meglio e riuscire a valorizzarlo. Dal punto di vista numerico, andrà a sostituire Senad Lulic la cui avventura a Roma sembra essere arrivata al capolinea. Poi spetterà a lui convincere Sarri a preferirlo a Stefan Radu e Mohamed Fares.