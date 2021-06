Danimarca, sollievo Eriksen: “Sta bene, ma non ce lo spieghiamo”

Christian Eriksen sta bene. A comunicarlo è il medico della Nazionale danese in conferenza stampa. Presente anche il CT Hjumland.

La Danimarca prova a fare chiarezza sulla questione relativa a Christian Eriksen. Attraverso una conferenza stampa, il tecnico Hjumland ed il medico Morten Boesen, hanno raccontato gli ultimi aggiornamenti circa lo stato di salute del centrocampista dell’Inter. Dopo lo spavento di ieri, finalmente arriva il sospiro di sollievo. Anche il medico ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Christian sta bene. Gli esami a cui si è sottoposto hanno dato un esito normale fino ad ora. Al momento non riusciamo a spiegarci quello che gli è successo ieri pomeriggio. Ha avuto un arresto cardiaco. La tempestività dei soccorsi è stata fondamentale”.

Eriksen, gli ultimi aggiornamenti

Poi prosegue: “E’ sveglio ora, risponde in maniera chiara ed il suo cuore ha ripreso regolarmente a battere”.

Anche Kasper Hjumland è intervenuto a tal proposito: “Eriksen mi ha detto che non ricorda molto di quanto accaduto. Era preoccupato per noi e per la sua famiglia. Parlando con lui è emersa tutta la sua generosità e tutta la sua grandezza umana. E’ stato lui a chiederci di tornare in campo a giocare”.