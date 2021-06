Italia, che iella: gol annullato e infortunio in 5 minuti

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e della Nazionale italiana, ha lasciato anzitempo il campo di Italia-Svizzera per infortunio, dopo una rete segnata.

É stato suo, di Giorgio Chiellini, il primo grido dell’Italia in occasione della sfida contro la Svizzera, la seconda per gli azzurri dall’inizio di EURO 2020, tuttavia strozzato dalla decisione del VAR di annullarlo. Il match significa tanto: è il pass per proseguire il cammino già da adesso agli ottavi di finale della competizione. Viaggia su grandi entusiasmi la squadra di Mancini e a giusta ragione.

Dal gol annullato all’infortunio: minuti amari per Chiellini

Si è detto spesso, gli stessi protagonisti l’hanno fatto, che la grande forza di questa Nazionale è la famiglia che c’è dietro, la grande unità di intenti. Ma anche lo zoccolo duro, di cui la difesa è simbolo: il duo Chiellini-Bonucci è garanzia, anche di gol. Il difensore della Juventus ha sbloccato la gara al 21′ dagli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il silent check del VAR non ha difatti permesso a Chiellini di lasciare la sua impronta sulla sfida poiché ha annullato la rete del difensore. La decisione a causa di un tocco di mano del giocatore, prima della conclusione in rete.

All’amarezza dell’urlo di gioia ingoiato, si è aggiunto un problema fisico. Chiellini è stato costretto a lasciare il campo anzitempo. Al 24′ Acerbi ha preso il posto del calciatore della Juventus, il quale è stato costretto a dare forfait per un problema muscolare alla coscia sinistra, come specifica SKY. Tuttavia, Locatelli con la sua rete del vantaggio ha permesso a Chiellini di addolcire la doppia delusione in pochi minuti.