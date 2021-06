Scatto Juve: pronti 30 milioni per il colpo a centrocampo

La Juve accelera per Locatelli: pronta un’offerta da 30 milioni più due Under 23. I bianconeri vorrebbero chiudere col Sassuolo in settimana

Le ottime prestazioni di Manuel Locatelli con la maglia della Nazionale stanno facendo aumentare il numero delle pretendenti al giovane centrocampista del Sassuolo, oltre che il prezzo del suo cartellino.

Ecco quindi che, stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus sarebbe pronta a rompere gli indugi e presentare una proposta ufficiale ai neroverdi, evitando in questo modo di farsi sfuggire un calciatore da tempo nel mirino.

Juve, per Locatelli pronta l’offerta da 30 milioni più due Under 23

La dirigenza bianconera dovrebbe sottoporre al Sassuolo un’offerta da circa 30 milioni di euro più due contropartite tecniche. La prima sarebbe già stata identificata nel romeno Radu Dragusin, che avrebbe il gradimento del club emiliano.

La seconda sarebbe invece da scegliere tra alcuni promettenti nomi della Juve Under 23, come Marco Da Graca, il tunisino Hamza Rafia e il portoghese (scuola Manchester City) Felix Correia.

L’incontro tra l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali e l’uomo mercato bianconero Federico Cherubini sarebbe in programma nei prossimi giorni a Milano.

L’obiettivo della Juventus è quello di chiudere per Locatelli già in settimana così da evitare aste e potersi poi concentrare su altri rinforzi individuati dal club in accordo col tecnico Max Allegri.