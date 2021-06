Il ct del Belgio ‘punzecchia’ Ronaldo prima del match col Portogallo

Roberto Martinez alla vigilia di Belgio-Portogallo: “Non cambierei De Bruyne con Cristiano Ronaldo. Tornare in Spagna è speciale”

Il ct del Belgio, lo spagnolo Roberto Martinez, ha rilasciato un’intervista ad ‘AS’ alla vigilia dell’ottavo di finale che opporrà i Diavoli Rossi al Portogallo allo ‘Stadio della Cartuja’ di Siviglia.

Una partita sicuramente affascinante, tra due squadre molto tecniche e ricche di stelle. E a questo proposito, Martinez ha affermato (piuttosto comprensibilmente) che, potendo scegliere, non cambierebbe il suo De Bruyne con Cristiano Ronaldo.

Martinez: “Non cambierei De Bruyne con CR7”

“Non farei a cambio – le parole del selezionatore del Belgio – ho molto affetto per Kevin dopo cinque anni insieme a lui. È il miglior playmaker nel mondo del calcio, è speciale, e gioca col cervello: non ho mai visto un altro giocatore di questo tipo. Quindi no, non lo cambierei con Cristiano”.

E, alla domanda se sia contento di giocarsi questa partita in Spagna, Martinez ha risposto: “È sicuramente speciale tornare per giocare un match così importante. Curiosamente, sarà la mia prima partita da allenatore in patria. La mia famiglia verrà a fare il tifo per noi, e lo farà con un’enfasi ‘spagnola’ “.