Alle ore 21:00 spazio al secondo ottavo di finale di giornata di Euro 2020. Dopo Inghilterra-Germania si gioca anche Svezia-Ucraina.

Manca poco al fischio di inizio di Svezia-Ucraina, match valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020. Chi vince passa il turno e si qualifica ai quarti di finale, sfidando una tra Inghilterra e Germania. Quello di questa sera sarà il match che chiude il sipario sugli ottavi di finale. La formazione di Andersson, dopo aver chiuso il girone da prima in classifica, dinanzi a Spagna e Polonia, vuole continuare a stupire. La Nazionale ucraina di Shevchenko, invece, ha vinto solo una gara delle tre disputate fino ad ora. All’Hampden Park di Glasgow è tutto pronto per questa sera.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Svezia-Ucraina, le probabili formazioni

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Quaison, Isak. Ct: Andersson.

LEGGI ANCHE >>> Juve, che retroscena: “Contrasti duri tra CR7 e Pirlo a fine stagione”

UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov. Ct: Shevchenko.

ARBITRO: Orsato (Ita).

GUARDALINEE: Giallatini (Ita) e Preti (Ita).

IV UOMO: Massa (Ita).

VAR: Irrati (Ita).

AVAR: Di Bello (Ita), Meli (Ita), Valeri (Ita).