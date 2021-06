Fiorentina, ora Commisso ha un problema in meno da risolvere

Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina: lo comunica la stessa società viola sui propri canali ufficiali

La notizia era nell’aria da giorni, ma finalmente è arrivata anche l’ufficialità: Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. L’annuncio arriva direttamente dai canali del club gigliato.

L’allenatore, di origini siciliane ma nato in Germania, è reduce da due fantastiche stagioni con lo Spezia (nelle quali ha conquistato la prima promozione in Serie A e la prima salvezza dei liguri).

Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina 🤝#ForzaViola 💜 #Fiorentina — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 30, 2021

Italiano è stato individuato dal patron Rocco Commisso subito dopo la clamorosa rottura con Gattuso. Lui stesso è stato sul punto di saltare a seguito di alcune divergenze tra i due club.

Lo Spezia chiedeva infatti il pagamento di una somma a titolo di compensazione, che la Fiorentina non aveva intenzione di versare. Alla fine, però, un accordo si è trovato, anche se il club del presidente Platek ha diramato un comunicato piuttosto duro indirizzato all’ex tecnico: “Non possiamo permettere a nessuno di mancare di rispetto alla storia e alla tradizione sportiva dei tifosi e della città”.

Italiano ora avrà il non facile compito di riportare entusiasmo in una piazza esigente come Firenze, delusa dalle ultime stagioni piuttosto anonime. E, oltretutto, dovrà anche cercare di tenere a bada l’esuberanza del vulcanico proprietario della Viola.