L’indizio social che fruga ogni dubbio sul futuro di Donnarumma

Gigio Donnarumma è ufficialmente svincolato. Il Milan, da adesso, rappresenta solo il passato. Anche sui social network…

Il futuro di Gigio Donnarumma è in Francia, a Parigi, a difendere la porta del Paris Saint-Germain. Nulla di nuovo, se non che da oggi, il portiere italiano è ufficialmente svincolato e non più legato al Milan. Anche se separati in casa da un bel po’ di tempo, contratti alla mano, dalla mezzanotte le strade di Gianluigi Donnarumma e del Milan si sono ufficialmente separate.

Calciomercato, Donnarumma è svincolato

Il Milan, adesso, rappresenta il passato. A farlo sapere è proprio lo stesso portiere oramai ex rossonero che, sul proprio profilo Instagram, ha modificato la bio del profilo, senza lasciare più spazio ad alcun dubbio.

E mentre il suo procuratore Mino Raiola è al lavoro per portarlo in Ligue 1, l’estremo difensore campano elimina la parola ‘Milan’ dal proprio profilo, sostituendola con ‘Portiere: Azzurri’. Via anche la foto profilo con la casacca del Milan, sostituita prontamente da quella con la divisa dell’Italia.