Roma, ufficiale la cessione dell’attaccante: va al Marsiglia

La Roma fa affari con la Francia. L’attaccante turco Cenzig Under vola in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia.

La nuova Roma di José Mourinho inizia a prendere forma. In attesa di colpi in entrata, la dirigenza giallorossa è al lavoro per piazzare gli esuberi. Tanti i nomi sulla lista dei partenti. Nel frattempo, però, il primo colpo in uscita è appena stato ufficializzato. L’attaccante turco Cenzig Under saluta la Capitale.

Calciomercato Roma, Under al Marsiglia

La Roma, attraverso un comunicato ufficiale apparso sui propri canali, ha ufficializzato la cessione di Cenzig Under al Marsiglia. L’attaccante turco vola in Ligue 1 in prestito con diritto di riscatto. Ieri le visite mediche sostenute dal fantasista turco nella città francese.

Di seguito la nota ufficiale: “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cengiz Under, all’Olympique Marsiglia, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo variabile per un importo massimo di 500 mila euro. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 8,4 milioni di euro e, in caso di futuro trasferimento del Calciatore, il pagamento in favore dell’AS Roma di un importo pari al 20% del prezzo di cessione. Cengiz è arrivato in giallorosso nell’estate del 2017, collezionando 88 presenze e 17 reti. Nell’ultimo campionato ha giocato in prestito al Leicester City. In bocca al lupo, Cengiz!”.