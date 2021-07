Spagnoli furiosi contro Chiellini: “Con Ramos non lo avrebbe fatto”

Prima dei calci di rigore c’è stato un siparietto tra Chiellini e Jordi Alba. Tante critiche dalla Spagna per lo juventino.

L’Italia ha battuto la Spagna dopo i calci di rigore e si è qualificata per la finale che si giocherà domenica sera. Gli azzurri sapranno chi sfideranno in finale dopo il match di questa sera tra Inghilterra e Danimarca.

La squadra di Luis Enrique è stata molto pericolosa nel primo tempo, ma nella ripresa sono passati in vantaggio con Chiesa. La Spagna è riuscita a pareggiare con Morata a 10 minuti dal termine della gara. I tempi supplementari sono scivolati via dove la Spagna ha fatto qualcosa in più per evitare la lotteria dei rigori.

Llega a estar Sergio Ramos y al primer zarandeo le cruza la cara al italiano. — Fran Ruiz 🌾🇪🇸 (@franrc91) July 6, 2021

A Ramos eso no se lo hace — Javier López Moreno 🇪🇸 (@javlopmor88) July 6, 2021

Il gesto di Chiellini e la rabbia degli spagnoli

Prima dei rigori c’è stata una piccola ‘incomprensione’ tra Chiellini e Jordi Alba. I due capitani erano impegnati nel classico sorteggio prima dei penalty, ma qualcosa è andato storto. I giocatori, quasi contemporaneamente, indicano le due porte opposte. Chiellini con il sorriso dà del bugiardo in spagnolo a Jordi Alba. Il siparietto termina con l’abbraccio tra i due e con le risate della terna arbitrale.

In Spagna si sta parlando molto di questo episodio. I media spagnoli stanno criticando sia il metodo del sorteggio che favorisce chi tira per primo sia Chiellini per l’atteggiamento avuto nei confronti di Jordi Alba. Nel paese iberico sono convinti che se al momento del sorteggio ci fosse stato Sergio Ramos, il giocatore della Juventus non avrebbe avuto la stessa condotta.