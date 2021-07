Juventus, la telenovela è ancora lunga: nuovo rinvio

Non è ancora partito il mercato della Juventus: c’è una trattativa che sembrava vicino alla conclusione che ancora si fa attendere

Si dice sia fatta, nel senso che l’affare, ad un certo punto, andrà d’inerzia. Difficilmente ci saranno sorprese. Ma prima della firma tutto può accedere e ogni rischio è dietro l’angolo. Lo sa bene Manuel Locatelli che dal ritiro dell’Italia aspetta indicazioni sul proprio futuro. E’ concentrato sulla finale dell’Europeo ma anche consapevole che da lunedì comincerà il suo mercato. Dove andrà? Quando si concluderà l’affare?

Locatelli vuole solo la Juventus

La Juventus si è mossa in anticipo, ma col Sassuolo non c’è ancora accordo. L’incontro decisivo è destinato a slittare, come scritto sul quotidiano ‘Tuttosport’ oggi in edicola. Tutto rimandato alla prossima settimana. La Juventus non ha fretta e il giocatore neanche, ma bisogna stare attenti – sponda bianconera – a possibili inserimenti di terzi. Non dell’Arsenal, che si sta lentamente defilando.

La Juventus si sente tranquilla perché il giocatore ha già chiarito la propria posizione in modo ufficioso: vuole restare in Italia e spera di poter approdare in bianconero. Sa che la Juve sarebbe, per lui, una grande opportunità di crescita. Come per Chiesa. Per questo, alla fine, la sua volontà sarà decisiva. Bisogna solo prevedere la tempistica.