Maldini piazza gli esuberi del Milan: è ufficiale la cessione a centrocampo

Il Milan e Paolo Maldini completano la cessione a centrocampo. Il giovane centrocampista 2001 Giacomo Olzer vola al Brescia di Inzaghi.

Il Milan di Stefano Pioli, in attesa di rinforzi in vista della prossima stagione, conclude le operazioni già in programma da tempo. Paolo Maldini e la dirigenza rossonera, infatti, sono al lavoro per piazzare gli esuberi e onorare gli impegni di mercato con i club in affari. E’ in questa ottica che rientra la cessione di Giacomo Olzer al Brescia. Il centrocampista classe 2001 dice addio ai rossoneri: è ufficiale l’affare con la società di Massimo Cellino.

Milan, la cessione di Olzer è ufficiale

Con un comunicato ufficiale, il Milan comunica di aver ceduto il giovane Giacomo Olzer al Brescia. L’affare rientra nella trattativa che ha portato Sandro Tonali a vestire nuovamente la casacca rossonera. Dopo mesi di trattativa, il calciatore della Primavera di Giunti si accasa alle Rondinelle, dove eseguirà gli ordini di Filippo Inzaghi.

A comunicare la notizia è lo stesso club rossonero attraverso una nota apparsa sui propri canali ufficiali: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Olzer al Brescia Calcio. Nell’accordo di trasferimento è prevista l’opzione a favore di AC Milan di riacquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore (c.d. Diritto di Recompra). Il Club augura a Giacomo le migliori soddisfazioni per il prosieguo del suo percorso professionale”.