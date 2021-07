Juventus, è tutto vero: “Offerti 100 milioni per Chiesa”

Un tweet del capo redattore della ‘Bild’ conferma l’offerta da 100 milioni presentata dal Chelsea per il neo campione d’Europa.

Federico Chiesa da domenica non è più “il figlio di Enrico”. O meglio, sarà per sempre figlio di suo padre, come tutti noi d’altronde, ma laureandosi campione d’Europa da protagonista ha scritto il primo vero capitolo della propria storia di calciatore, una storia che potrebbe portarlo su vette che pochi talenti sono stati in grado di raggiungere nella storia italiana.

Un’attaccante ancora giovanissimo, dinamico, fisico, dotato di grande tecnica ed eccezionale furore agonistico. Federico Chiesa ha dimostrato nell’arco della sua breve carriera di non avere paura di niente e di nessuno, anzi: più grande il palcoscenico e più duro l’avversario, più importanti e decisive sono state le sue prestazioni.

Federico Chiesa è oggi il miglior prospetto del calcio italiano

Euro 2020 non ha fatto eccezione; la rete decisiva segnata all’Austria negli ottavi di finale, antipasto dello splendido gol segnato alla Spagna e della grande prestazione durante la finale di Wembley, quando solo un infortunio è stato in grado di fermarlo. Chiesa ha conquistato tutti, oltre ai tifosi juventini che già avevano avuto occasione di apprezzarne il valore. L’UEFA l’ha inserito nella top 11 di Euro 2020, nonostante non sia partito come titolare nelle prime partite dell’Italia. Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, si è esposto parlando di lui come di un giocatore: “fantastico ed eccezionale”.

Infine, la ciliegina sulla torta. Fonti autorevoli confermano l’interesse autentico del Chelsea per l’esterno offensivo in forza alla Juventus. Christian Falk, capo redattore della ‘Bild’, ha scritto in un tweet che la squadra di Abramovich ha contattato i bianconeri per intavolare una trattativa per il trasferimento di Chiesa a Londra, aggiungendo che l’offerta base sarebbe pari alla cifra “monstre” di 100 milioni di €. La Juventus però punta fortissimo su Federico Chiesa e non sembra intenzionata ad aprire alcun tipo di conversazione, per la gioia (immaginiamo) dei tifosi della Vecchia Signora.