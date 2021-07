Juve ‘Ancora tu’: si pensa ad uno scambio con una big europea

Dopo l’infortunio di Arthur la Juve cerca un regista: si valuta il ritorno di Pjanic con il centrocampista che arriverebbe con uno scambio

L’infortunio del brasiliano Arthur ha complicato i piani della Juve di Massimiliano Allegri che, come primo rinforzo per il calciomercato, avrebbe chiesto un regista per il centrocampo. La pista Locatelli resta, ma il Sassuolo ha alte pretese e per questo nelle ultime ore sarebbe tornato ‘di moda’ il possibile ritorno a casa di Miralem Pjanic.

Circa dodici mesi fa il club bianconero ed il Barcellona scambiarono Arthur e Pjanic, ma ora il club blaugrana vuole liberarsi a tutti i costi del bosniaco e secondo quanto emerso da Sportmediaset potrebbe valutare uno scambio con un altro bianconero, sempre in uscita, ovvero il centrocampista gallese Aaron Ramsey.

Juve, si lavora ad un clamoroso scambio con il Barcellona

Il primo anno di Pjanic a Barcellona è stato disastroso con il tecnico olandese Ronald Koeman che ‘non vede’ il giocatore ed avrebbe dato una forte apertura alla sua cessione. Dal canto suo Pjanic sarebbe disposto volentieri a tornare in Italia.

La Juventus valuta ogni opzione anche se a complicare le cose è sicuramente la mega valutazione data a Pjanic lo scorso anno con il club blaugrana non intenzionato a fare una minusvalenza con il suo cartellino.