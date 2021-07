Italia, l’affermazione di Cannavaro che ha infastidito i tifosi

Italia, c’è discussione intorno all’assegnazione del prossimo Pallone d’Oro. Leo Messi sembra il preferito e i numeri gli danno ragione. Lo promuove anche Fabio Cannavaro.

A chi sarà assegnato il prossimo Pallone d’Oro? Ce ne sono di calciatori che meriterebbero in questa stagione il riconoscimento e, guardando in casa ‘nostra’, il primo nome che sovviene è indubbiamente quello di Jorginho. Per stessa ammissione del calciatore, lontano da ogni finta modestia, nessuno ha vinto più di lui quest’anno: Champions League ed Europei su tutto. Due riconoscimenti tra i massimi del Vecchio Continente. Oppure, ci sarebbe Gigio Donnarumma, miglior portiere della kermesse europea.

Pallone d’Oro: Messi il favorito… lo dice l’ex Italia Cannavaro

Tuttavia, ogni campione deve fare i conti con Leo Messi, ormai da oltre una decade. Difficile assegnare il riconoscimento individuale a un giocatore che non sia l’asso argentino e infatti molti sono già pronti a criticare l’inevitabile inclinazione a riconoscere La Pulga come il più meritevole anche quest’anno. La verità però è che davvero lo meriterebbe. Messi, infatti, è riuscito a portare a casa la Copa America da capitano dell’Argentina. Da quasi un trentennio la Nazionale Albiceleste non riusciva a gioire e ci è riuscita con il C.t. Scaloni e con una squadra che non era, sulla carta, la più forte delle ultime generazioni. Nell’anno più difficile per il Barcellona, per la sua storia contrattuale e societaria con i blaugrana, Messi ha vinto e l’ha fatto da assoluto protagonista.

L’ex Italia Fabio Cannavaro intervenendo nel merito del Pallone d’Oro ha infatti dichiarato a favore di questa assegnazione: “Lo darei a Messi. È il numero uno in assoluto ed è stato protagonista di una Copa America stratosferica”. In effetti, stavolta Leo non è stato a guardare, ha condotto con gioco e gol la sua Nazionale fino alla finale poi vinta col Brasile. Per rendersi conto dell’attesa di un evento simile, basti pensare che la sua foto con il trofeo ha ottenuto 19 milioni e ottocento mila reazioni su Instagram, diventando l’immagine più apprezzata di sempre nella storia di questo social network. Ma potrebbero già bastare le statistiche: Messi è il miglior marcatore dell’edizione 2021 della competizione con 4 reti nonché miglior assitman a quota 5. Ha creato il maggior numero di occasioni da rete (26) e il maggior numero di passaggi chiave (22). Senza contare i 46 tiri che hanno portato ad altrettante possibilità di gol. Questa volta, spiace per gli scettici, ma sarà difficile non togliersi il cappello.