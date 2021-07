Napoli, il lungo silenzio dell’azzurro fa tremare i tifosi

Napoli, le chiavi di mercato in vista della prossima stagione dipendono molto dal rinnovo di contratto del capitano Lorenzo Insigne

In casa Napoli questa sessione di calciomercato potrebbe, suo malgrado, vedere protagonista il capitano azzurro Lorenzo Insigne. Il giocatore ha il contratto in scadenza a Giugno 2022 e con il passare delle settimane la situazione è sempre più preoccupante.

Insigne si sta godendo le vacanze dopo la vittoria con l’Italia di Euro 2020, ma negli ultimi giorni dichiarazioni criptiche prima di Aurelio De Laurentiis e poi di Luciano Spalletti hanno chiarito che la situazione non è delineata e l’evolversi di questa potrebbe non essere positivo.

Napoli, Insigne ed un silenzio che fa molto rumore

Mentre De Laurentiis ha parlato in conferenza lanciando le prime schermaglie, da parte di Insigne non c’è stata finora alcuna dichiarazione sul rinnovo e questo preoccupante silenzio non lascia tranquilli i tifosi, ancora in attesa di conoscere il futuro del proprio capitano.

L’agente del calciatore Vincenzo Pisacane ha lasciato qualche indizio social negli ultimi giorni, ma il futuro di Lorenzo si inizierà a delineare in maniera più precisa solo quando Insigne arriverà in ritiro e potrà quindi esserci quel confronto che metta fine ad ogni silenzio.