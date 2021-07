Inter, il doppio colpo estivo è in arrivo: “Nuovo incontro con l’agente”

La nuova Inter di Simone Inzaghi è alla ricerca di nuovi innesti da inserire in rosa: Nandez del Cagliari e Bellerin gli obiettivi in cima alla lista.

I nerazzurri campioni d’Italia hanno concentrato il proprio interesse su Nahitan Nandez ed Hector Bellerin. Beppe Marotta e Piero Ausilio si concentrano sui due profili citati. Il centrocampista del Cagliari, vista la sua duttilità in mezzo al campo, ha attirato l’interesse dei nerazzurri. Già nella giornata di venerdì si sono registrati i primi contatti tra le parti a Milano. A Cornaredo, ieri, invece, Marotta ed Ausilio hanno incontrato l’agente del calciatore Pablo Bentancur. L’Inter, però, sarebbe disposta a prelevare il cartellino del calciatore soltanto in prestito con diritto di riscatto. Al momento la formula non è gradita dal presidente del Cagliari Giulini. Un nuovo incontro è previsto la prossima settimana.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, piace anche Bellerin

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ racconta l’interessamento anche per Hector Bellerin. Qualora il Cagliari aprisse all’offerta dei nerazzurri, infatti, il club milanese potrebbe fiondarsi anche sul calciatore dell’Arsenal.

LEGGI ANCHE >>> “Meglio ladri che secondi”: Fiorentina, quella sfida alla Juve brucia ancora

Sulla destra, infatti, Bellerin è l’obiettivo numero uno. Il calciatore spagnolo ha da tempo espresso il proprio gradimento al club di Simone Inzaghi.