L’Inter raddoppia e l’agente arriva in città per chiudere

L’Inter pronta ad un doppio acquisto per Simone Inzaghi: l’agente atteso in città per la definizione della trattativa, i dettagli

Non uno, ma due colpi. L’Inter non rinuncia ai propri obiettivi di mercato. Dopo il colpo Calhanoglu e la cessione di Hakimi al Psg, Marotta lavora all’uscita degli esuberi ma anche a trovare il rimpiazzo per l’esterno marocchino. E qui, secondo quanto riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’, potrebbe essere la sorpresa: non uno, ma due acquisti. I nomi sono quelli ormai noti: Nahitan Nandez del Cagliari e Hector Bellerin dell’Arsenal.

Per entrambi la società nerazzurra ha il sì lato calciatore, ma serve quello con le rispettive società proprietarie del cartellino. Ed è questa l’operazione più complicata vista le scarse possibilità economiche dell’Inter. Occorrerà ingegnarsi con formule particolare, la più gradita ai nerazzurri è il prestito con diritto di riscatto.

Inter, Nandez non esclude Bellerin: agente atteso a Milano

Sulla formula resta da convincere Cagliari e Arsenal che ovviamente vorrebbero monetizzare le due cessioni o quanto meno essere certe del riscatto a fine stagione. Se con i rossoblù si continuerà a parlare in questi giorni, per Bellerin novità potrebbero esserci a breve. L’agente dello spagnolo, infatti, è atteso a Milano dove potrebbe incontrare l’Inter per provare a dare l’accelerata decisiva alla trattativa.

Nandez jolly di centrocampo più Bellerin per l’esterno: questa la doppia soluzione a cui sta lavorando l’Inter. Che non lascia, ma prova il raddoppio.