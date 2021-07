“70 milioni e si chiude”: insidia dalla Premier, tifosi dell’Inter tremano

Per sedersi a discutere del futuro di Lautaro Martinez l’Inter ascolta offerte solo inferiori di poco ai 100 milioni e l’Arsenal ci pensa seriamente.

Alexandre Lacazette è in scadenza di contratto e in uscita dall’Arsenal, disposta a cederlo per circa 18 milioni di euro, al fine di non perderlo a parametro zero, durante la prossima stagione. Ciò porta i Gunners sul mercato, alla ricerca di un attaccante. Il nome che stuzzica è quello dell’interista Lautaro Martinez.

L’Arsenal su Lautaro Martinez: l’Inter vuole una maxi-cifra

Come riferisce ‘The Telegraph’, l’Inter potrebbe sedersi per ridiscutere il futuro del calciatore ma per Lautaro saranno necessari almeno 70 milioni di euro. Per una cifra inferiore, la società milanese non apre nemmeno la discussione. A favorire l’inserimento dell’Arsenal è il fatto che al momento non si registrino novità per il rinnovo del contratto dell’argentino.

L’offerta di un nuovo contratto da parte dell’Inter è arrivata, ma è Lautaro Martinez con i suoi agenti che chiede tempo per valutare l’opportunità più consona. La prima proposta pare sia stata rifiutata e resta in piedi l’accordo attuale fino al 2023 con una clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Considerati i problemi finanziari che ultimamente ha accusato l’Inter, l’interesse dell’entourage di Lautaro pare essere relativo anche al tipo di progetto che a lungo raggio la società può garantire. Quello che l’argentino cerca è ambizioso e sempre più competitivo.