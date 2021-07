L’asse a sorpresa tra Torino e Juventus per l’attaccante

Il Torino ha chiuso per Pjaca: trovato l’accordo con la Juventus per il passaggio, in prestito, del fantasista croato alla corte di Juric

Il Torino affonderà il prossimo colpo in attacco attingendo dai rivali della Juventus. Come riferisce ‘Sky Sport’, sarebbe infatti vicinissima la chiusura della trattativa per il passaggio di Marko Pjaca in granata.

Il croato, vice campione del mondo a Russia 2018, dovrebbe approdare al Toro in prestito con diritto di riscatto.

Torino, in arrivo Pjaca in prestito dalla Juve

La chiusura definitiva dell’affare, a cui il giocatore avrebbe già dato il suo assenso, potrebbe arrivare già nella giornata di domani.

Pjaca ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Genoa, dopo una serie di annate non particolarmente positive anche per via dei continui infortuni. In rossoblù, se non altro, il fantasista ha ritrovato una certa continuità fisica, pur non segnando tantissimo (3 gol in 38 presenze complessive).

Il giocatore potrà dare un po’ di brio e di imprevedibilità al reparto offensivo del nuovo Torino di Juric, che ancora non sa se potrà contare anche per la prossima stagione sul capitano Andrea Belotti.

A questo proposito, a breve sarebbe atteso un colloquio chiarificatore tra il Gallo e il patron Urbano Cairo.