Il gesto che ha portato Emery e Sampaoli quasi alla rissa

Unai Emery e Jorge Sampaoli sono stati protagonisti di un brutto episodio nel corso dell’amichevole tenuta ieri.

Si è tenuta nella serata di ieri l’amichevole ‘di lusso’ al Velodrome tra l’Olympique Marsiglia ed il Villarreal. L’incontro è finito 2 a 1 per i francesi e la sfida è stata tutt’altro che amichevole: un espulsione, ritmi frenetici ed un brutto episodio che ha coinvolto i due tecnici Unai Emery e Jorge Sampaoli.

Ad inizio secondo tempo il difensore argentino del club spagnolo Foyth è stato espulso per doppia ammonizione. Questo episodio ha ‘acceso’ una mischia tra le due squadre ed ha visto anche i due tecnici vicini alla rissa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Emery e Sampaoli, rapporti davvero tesi nel match

L’espulsione di Foyth non è stato affatto gradita da Emery che ha iniziato a inveire contro la terna arbitrale e successivamente ha attaccato anche Sampaoli facendo qualche brutto gesto e chiedendo spiegazioni per quello che è successo in campo.

LEGGI ANCHE >>> Milik, già finita con il Marsiglia? La ‘battuta ambigua’ del presidente

A quel punto anche Sampaoli si è ‘riscaldato’ e sono dovuti intervenire alcuni collaboratori per evitare un contatto fisico tra i due tecnici. Un amichevole, ma toni già caldi ed un episodio davvero brutto.