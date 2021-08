Milan, la trattativa per il colpo a centrocampo è entrata nel vivo

Come raccolto dal Corriere dello Sport, Milan ed Atalanta sono vicine a trovare un accordo per Josip Ilicic.

Il campionanto inizierà tra meno di un mese e il calciomercato entra sempre di più nel vivo. Le squadre italiane, ancora avare di molti nazionali, stanno disputando le varie amichevoli per preparare al meglio la nuova stagione. Ci sono stati tanti cambiamenti sulle panchine della Serie A.

Solo Milan ed Atalanta, tra le migliori squadre italiane, non hanno cambiato allenatore ed hanno potuto concentrarsi subito sul mercato dei calciatori. Infatti, le due squadre sono state quelle che hanno chiuso più operazioni. Nei prossimi giorni si potrebbe concludere una trattativa proprio tra Milan ed Atalanta.

Ilicic sempre più vicino ad essere un giocatore del Milan

Secondo quanto raccolto dal ‘Corriere dello Sport’, Josip Ilicic è sempre più vicino al Milan. Per trovare l’intesa definitiva tra le parti mancano solo gli ultimi dettagli da limare. La squadra rossonera vorrebbe risparmiare, rinunciando al 50% che gli spetterebbe se fosse l’Atalanta cedesse Pessina.

Mentre i nerazzurri vorrebbero un indennizzo economico per lasciar partire lo sloveno. Ilicic è stato tra i protoganisti dell’Atalanta di Gasperini. L’ex Palermo e Fiorentina con la maglia nerazzurra in 4 stagioni ha giocato 149 presenze dove ha segnato ben 56 gol. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro di Ilicic.