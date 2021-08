Inter, la doppia offerta per l’attaccante fa vacillare i nerazzurri

Non solo il caso Lautaro all’Inter: il club nerazzurro deve fare i conti con l’assalto del Chelsea per Romelu Lukaku

In attesa di risolvere la situazione relativa al contratto di Lautaro Martinez, l’Inter potrebbe presto fare i conti con una nuova problematica riguardo il futuro di Romelu Lukaku. Il giocatore da tempo ormai giura amore eterno al club milanese, ma Marotta & co. devono ora respingere un nuovo assalto per il belga

Secondo quanto riporta The Athletic il Chelsea continua la ricerca al centravanti e la società è disposta a tutto per accontentare il tecnico campione d’Europa Thomas Tuchel. L’obiettivo numero uno è Haaland, ma visto le difficoltà il club inglese potrebbe virare su Lukaku.

Inter, Chelsea pronto ad un nuovo assalto per Lukaku

Le richieste per Haaland del Borussia Dortmund sono altissime e cosi il Chelsea è pronto a puntare su Lukaku. Il tabloid inglese conferma che il Chelsea ha già realizzato una doppia offerta ‘da capogiro’ al club nerazzurro e sarebbe presto pronto ad un nuovo assalto.

Nonostante questi rumors, Lukaku continua a mandare messaggi d’amore al proprio club. Nelle ultime ore il bomber ha postato un messaggio social dove conferma di essere tornato a Milano, conferma di essere tornato ‘a casa’.