La nuova vita di Jacobs: Fedez, ‘Ballando’ e decine di milioni

Marcell Jacob si prepara a scrivere nuove pagine della sua vita. Un cambio repentino che passa, ovviamente, dall’oro alle Olimpiadi di Tokyo.

Una nuova vita, riscritta in appena nove secondi e ottanta centesimi. Marcell Jacobs è l’uomo del momento, ed i motivi sembrano abbastanza evidenti. E’ lui l’essere umano più veloce sul pianeta, una responsabilità che ha fatto grandi altri personaggi dello Sport (vedi Usain Bolt). Una storia fatta di grandi sacrifici, di sudore e, finalmente, di un traguardo importante che può ribaltare in maniera repentina la vita di un’atleta. Ed i primi effetti, a dirla tutta, sono già abbastanza visibili.

Marcell, ad esempio, è passato su Instagram da 144.000 a 517.000 a follower. Un traguardo che per molti potrebbe anche non dire nulla, ma che in verità rappresenta a pieno quanto l’atleta italiano stia cavalcando l’onda non soltanto a livello sportivo. Il suo nome viaggia in tutto il mondo ad una velocità straordinaria (non quanto la sua su pista, sia chiaro).

Jacobs, una nuova vita: dalla tv a Fedez

E cosi, come detto, la vita di Marcell sta vivendo uno scossone importante. La sua immagine (al pari della sua carriera sportiva) ha avuto un’impennata importante nei consensi del pubblico, che ne ha apprezzato il successo ma anche la storia, che parla di un ragazzo nato in Texas, arrivato in Italia e che ha dato la sua vita per raggiungere traguardi importanti. L’oro a Tokyo, chiaramente, è uno degli obiettivi più importanti mai raggiunti (anzi, forse il più importante).

Per Jacobs, però, adesso si aprono nuovi scenari, che potrebbero vederlo protagonista anche al di là dello sport. Si vocifera – scrive oggi ‘La Gazzetta dello Sport’ – che ieri si sia fatto sentire l’entourage di Milly Carlucci per sondare il terreno su una possibile partecipazione di Marcell alla prossima edizione di ‘Ballando con le stelle’. Non da ospite speciale, sia chiaro, ma da vero e proprio concorrente.

C’è, poi, anche un altro tema molto interessante legato agli introiti che finiranno nelle tasche dell’atleta. La medaglia a Tokyo vale – scrive la rosea – 180mila euro, ma questa rappresenta una minima parte di quello che potrebbe arrivare da qui ai prossimi mesi. Un titolo cosi vale tanto, e tra gare, meeting ed incontri nell’immediato futuro, Jacobs potrebbe arrivare a percepire anche 5 milioni di euro a stagione (per Bolt erano 15 milioni).

Molto passerà, ovviamente, anche da come verranno gestiti i suoi interesse, ed in maniera significativa la sua immagine. Per questo si impegna Doom Entertainment, agenzia degli aspetti commerciali della vita di Marcell e della quale (pensa tu!) è socio anche il rapper Fedez.