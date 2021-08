Juve, Locatelli non si sblocca: spunta un nome a sorpresa

La Juve non riesce a sbloccare l’affare Locatelli con il Sassuolo. In queste ore è emerso un nome a sorpresa per il centrocampo di Allegri.

In casa Juve continua a tenere banco il mercato, con il club che sta facendo diversi sondaggi per provare a capire chi effettivamente possa andare a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il ritorno del tecnico toscano ha dato grande entusiasmo a tutto l’ambiente, soprattutto dopo l’ultima stagione che ha visto la Vecchia Signora addirittura rischiare di rimanere fuori dalla zona Champions.

Con Allegri cambia la storia, o meglio riparte da dove si era interrotta due anni fa, quando la Juventus accolse Maurizio Sarri. Poi Pirlo, ed infine il grande ritorno con il quale i tifosi sperano di poter lottare fin da subito per lo Scudetto. Certo, le notizia che arrivano da Milano (sponda Inter) stanno di sicuro alimentando le speranze di poter rifarsi sotto in maniera consistente al netto delle difficoltà che i campioni in carica potrebbero riscontrare dopo gli addii di Conte, Hakimi e (sembra ormai sicuro) di Lukaku.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, nome a sorpresa in caso di addio all’affare Locatelli

Uno dei nomi che la Juventus sta seguendo maggiormente è di sicuro Manuel Locatelli. Il Sassuolo, si sa, è una bottega all’interno della quale è difficile comprare senza versare nelle casse del club la giusta cifra, o per lo meno quella che il club neroverde ritiene giusta.

Ecco perchè la Juventus, viste le grandi resistenze del Sassuolo a cedere Locatelli a determinate condizioni, sta valutando anche altri profili. L’affare per il centrocampista neo campione d’Europa potrebbe concretamente saltare, ed ecco che spunta un nome a sorpresa.

LEGGI ANCHE>>> Il piano da 500 milioni che può cambiare per sempre la Serie A

Secondo quanto riportato dal portale ’90min.com’, il nome nuovo per il centrocampo della Juventus sarebbe quello di Aurelien Tchouameni, centrocampista 21enne che si è ben messo in mostra con la maglia del Monaco la scorsa stagione. Titolare nell’undici di Niko Kovac, Tchouameni ha messo a segno 3 gol e 4 assist durante lo scorso anno, ma soprattutto ha mostrato un carattere invidiabile alla sua età.

Il giocatore è valutato 30 milioni di euro dal Monaco, ma la Juventus potrebbe sfruttare delle carte particolare soprattutto con dei giovani interessanti. Va detto, però, che il primo obiettivo resta Locatelli, per il quale il club proverà a lavorare fino alla fine.