L’annuncio dell’allenatore che fa sognare i tifosi del Milan

Il Milan sogna il colpo sulla trequarti. Maldini e Pioli hanno messo nel mirino Marcel Sabitzer del Lipsia: ha un contratto in scadenza nel 2022.

Il Milan di Stefano Pioli è alla ricerca di nuovi innesti da inserire in rosa. Il tecnico rossonero, in accordo con la dirigenza, segue diversi profili in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale è quello di accaparrarsi un trequartista. Il solo Brahim Diaz, fresco di maglia numero 10 dopo l’addio di Calhanoglu, ha bisogno di un sostituto. Tra i nomi che il club lombardo segue con particolare attenzione c’è quello di Marcel Sabitzer. Il centrocampista del Lipsia ha un contratto in scadenza nel 2022.

Calciomercato Milan, l’annuncio su Sabitzer

Marcel Sabitzer, accostato anche al Bayern Monaco, disposto ad attendere un anno pur di averlo a parametro zero, potrebbe concludere in anticipo l’avventura al Lipsia. Ad annunciarlo è l’allenatore del club Jesse Marsch.

Il tecnico, prima della gara contro il SV Sandhausen, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Sabitzer. Jesse Marsch ha raccontato di “non essere sicuro” della permanenza del calciatore al Lispia per la prossima stagione. Il Milan drizza le antenne, ma la concorrenza del Bayern Monaco resta ardua da superare.