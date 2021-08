Addio Lukaku, è fatta: Inter convinta dall’ultima offerta del Chelsea

Stavolta l’offerta è quella giusta. L’ultima proposta avanzata dal Chelsea ha convinto l’Inter, Romelu Lukaku sarà un attaccante dei blues.

Stavolta sembra che sia la volta buona, per davvero. Romelu Lukaku è ormai ad un passo dall’addio all’Inter. Non che ci siano mai stati concreti dubbi, sia chiaro, visto che la volontà del giocatore si è rivelata proprio quella di andare a Londra per giocarsi nuovamente le sue carte in Premier League, lì dove tutto è cominciato. La delusione palpabile dei tifosi dell’Inter, la consapevolezza che questa è un’operazione obbligata per un club che ha bisogno di ridare fiato ai conti. E cosi l’addio di Antonio Conti, la cessione di Hakimi ed adesso quella di Lukaku.

Si, ma a che prezzo? Di sicuro una perdita a livello tecnico molto netta, considerando che proprio Lukaku è stato uno dei protagonisti indiscussi dello Scudetto di casa Inter. Ma per il club, a dirla tutta, un ritorno economico importante, che dovrebbe consentire alla dirigenza di poter puntare su prospetti importanti per sostituire lo stesso ‘Big Rom’ (si parla di Duvan Zapata o Edin Dzeko).

Chelsea, arrivata l’offerta giusta: c’è il ‘sì’ dell’Inter

E cosi si aspettava soltanto che il club di Roman Abramovich si presentasse con l’offerta giusta per soddisfare le richieste del club nerazzurro. Niente contropartite (visto che si parlava anche dell’inserimento di Zappacosta), l’Inter vuole soltanto cash. E questo aspetto pare sia stato soddisfatto a pieno.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sul piatto sarebbero finiti ben 115 milioni di euro, una cifra vicina ai 120 chiesti dall’Inter ed allo stesso tempo non lontana dal tetto massimo che lo stesso Chelsea si era imposto, ovvero 110 milioni.

L’Inter, dunque, avrebbe detto ‘sì’ all’ultima offerta avanzata dai blues, e le prossime ore saranno frenetiche per definire i dettagli e mettere nero su bianco tutto ciò che concretizzerà una delle operazioni di mercato più importanti di questa sessione estiva.