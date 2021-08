“Almeno l’Inter incassa bene”: l’insolita frecciata al Milan

Le cessioni di Inter e Milan in questa sessione e l’ultima di Romelu Lukaku hanno scatenato un forte dibattito social nelle ultime ore

Non è un momento facile per l’Inter ed i suoi tifosi. Il mese scorso la società nerazzurra ha ceduto per 70 milioni Hakimi al Psg e già ciò aveva scatenato diverse proteste. A pochi giorni dall’inizio della stagione l’Inter ha sorpreso tutti accettando 115 milioni per la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea.

Immancabili sono arrivati i consueti sfottò social con l’Inter che ha incassato 185 milioni ma in contemporanea perso due pedine fondamentali per la sua squadra. Nelle ultime ore sono poi arrivati i paragoni con il Milan che ha ceduto Gianluigi Donnarumma ed Hakan Calhanoglu.

Due squadre della stessa città hanno perso due dei loro giocatori più importanti: una squadra ha incassato 185 milioni, l’altra zero. I dirigenti della squadra che ha incassato zero sono un esempio da seguire, quelli che hanno incassato 185 sono dei pirla. Boh. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 7, 2021

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter-Milan, il confronto è sui social

Rispondendo agli sfottò dei ‘cugini rossoneri’ i tifosi dell’Inter hanno ricordato che solo un mese fa il Milan cedeva a costo zero due dei leader della squadra, ovvero Donnarumma e Calhanoglu. In queste ore anche un tweet del giornalista Fabrizio Biasin ha fatto molto ‘rumore’. Ecco il suo messaggio:

LEGGI ANCHE >>> E’ arrivato il giorno che i tifosi dell’Inter non avrebbero mai voluto vivere

“Due squadre della stessa città hanno perso due dei loro giocatori più importanti, una squadra ha incassato 185 milioni e l’altra zero”. Questo tweet ha scatenato il mondo social e tifosi dell’Inter, del Milan e di altre squadre hanno espresso il proprio parere.