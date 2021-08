Napoli, il sostituto di Diego Demme arriva dalla Ligue1

Il Napoli è alla ricerca di un profilo low cost per la mediana dopo la cessione di Bakayoko e l’infortunio capitato a Diego Demme.

In questa sessione di calciomercato il Napoli è al momento totalmente passivo. Il club azzurro non ha fatto veri movimenti sia per quel che riguarda il mercato in entrata che quello in uscita.

Dopo le uscite di Maksimovic ed Hysaj a parametro zero e l’addio di Bakayoko tornato dal prestito al Chelsea, il Napoli effettuerà sicuramente qualche movimento in entrata. Come dichiarato da De Laurentiis non ci saranno grossi esborsi economici e per questo motivo un profilo seguito per la mediana è quello dell’ivoriano Seri.

Napoli, avanza Seri come sostituto di Demme

L’infortunio di Diego Demme nell’amichevole contro la Pro Vercelli ha complicato ulteriormente i piani del Napoli, alla ricerca di un centrocampista di quantità per non portare ‘la coperta ad essere corta’. Seri ha il contratto in scadenza 2022 con il Fulham ma è reduce dall’ultima stagione al Bordeaux ed è un opzione che intriga particolarmente la società partenopea.

Il giocatore africano potrebbe arrivare a cifre modiche ed il club azzurro sta valutando attentamente questa possibilità, ma deve fare attenzione al Galatasaray visto che il club turco è molto interessato al giocatore.