“Mbappé non vuole stare con Messi”, il francese risponde sui social

Ha fatto non poco rumore il silenzio social di Mbappé dopo l’arrivo di Messi. Oggi spunta il post di benvenuto dedicato all’argentino.

L’arrivo di Leo Messi al Paris Saint-Germain ha scatenato l’intero panorama calcistico mondiale. L’attaccante argentino, giunto in Francia da poche ore, è ufficialmente un calciatore del PSG. Il suo trasferimento dal Barcellona ha lasciato tutti di stucco, anche qualche compagno forse. Infatti, secondo Thibaud Vezirian, giornalista de ‘L’Equipe’ tra gli altri, il futuro di Kylian Mbappé potrebbe essere messo in discussione. “Vuole andarsene. Ha chiesto il via libera e non desidera rinnovare il contratto. O è il Real Madrid quest’estate o un trasferimento gratuito tra un anno. Aveva già avvertito diverse settimane fa di non voler giocare con Messi”: questo il tweet del giornalista sui social.

🚨 Kylian Mbappé veut partir. Il a demandé son bon de sortie et ne souhaite pas prolonger. Soit c'est le Real Madrid cet été, soit un départ libre dans un an. Il avait déjà prévenu il y a plusieurs semaines qu'il ne souhaitait pas jouer avec Messi. #PSG 🔴🔵 — T.V. (@ThibaudVezirian) August 11, 2021

Interrotto il silenzio social di Mbappé: c’è il benvenuto a Messi

Il corteggiamento del Real Madrid per l’attaccante francese è cosa nota. Nonostante ciò il presidente Al-Khelaifi ha blindato, durante l’ultima conferenza stampa, il gioiello transalpino: “Mbappé è al centro del nostro progetto. Abbiamo una squadra molto forte, tra le migliori al mondo. Kylian ha tutto ciò di cui ha bisogno per stare qui. Sono molto positivo, nessuno capirebbe se se ne andasse. Adesso non ha scuse”.

Nell’ottica di un suo trasferimento in Spagna aveva fatto rumore il silenzio del francese che, fino ad oggi, non aveva dato ancora alcun benvenuto a Messi sui proprio profili social, a differenza di quanto fatto dai top player del PSG. Oggi, invece, è arrivato il post, accompagnato dalla didascalia: “Welcome to Paris, Leo”.