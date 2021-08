Si chiude la sorprendente trattativa infinita dell’estate

La sorprendente trattativa infinita sta per vedere il suo capitolo finale: potrebbe esserci l’attesa fumata bianca

Il giorno della verità è arrivato. Dentro o fuori, anche perché tra meno di dieci giorni inizia il campionato e aspettare ancora non è possibile. La trattativa infinita può essere chiusa oggi: Locatelli alla Juventus può finalmente diventare realtà. Un’operazione che da mesi si dà ormai per chiusa ed, invece, tra i bianconeri e il Sassuolo l’accordo non è ancora arrivato. C’è quello tra il club piemontese e il calciatore che da un anno è promesso sposo della società di Torino. La volontà è quella di chiudere, poi c’è la realtà che parla di distanza presente tra richiesta e offerta. Non sono serviti i precedenti incontri per arrivare alla fumata bianca, potrebbe essere decisivo quello di oggi.

Juventus, il giorno di Locatelli: tutti i dettagli

La Juventus si presenterà dal Sassuolo con una nuova offerta. Si parla di qualcosa di più di trenta milioni per avvicinare i quaranta di parte fissi richiesti dall’Ad emiliano Carnevali. Una operazione non direttamente a titolo definitivo, ma con un prestito oneroso (5 milioni circa) e un riscatto su cui ragionare (la Juve lo vuole ‘condizionato’, il Sassuolo senza obblighi).

Oggi però potrebbe esserci il sì definitivo: a Torino ci sarà il vertice Juve a gran completo, si parla della possibile presenza anche di Agnelli. La trattativa infinita si può chiudere oggi: Locatelli in bianconero, (forse) ci siamo.