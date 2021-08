L’Inter vende ancora: sorprendente addio a centrocampo

Dopo le cessioni di Hakimi e Lukaku l’Inter potrebbe effettuare un’altra cessione a centrocampo, su Gagliardini c’è il Napoli.

Complici le difficoltà per arrivare a Tiemoue Bakayoko del Chelsea, il Napoli guarda in casa Inter e piomba sul centrocampista italiano Roberto Gagliardini. Il giocatore non è in uscita, ma potrebbe partire in caso di una buona offerta.

Gli azzurri erano interessati anche a Matias Vecino, ma il giocatore, nonostante sia in scadenza di contratto, è ritenuto incedibile da Simone Inzaghi. Situazione diversa per Gagliardini che, in queste prime amichevoli, non sembra indispensabile per l’ex tecnico della Lazio.

Inter, l’agente Riso contattato per il futuro di Gagliardini

Il centrocampo dell’Inter è probabilmente il reparto più affollato e dove il club potrebbe realizzare senza problemi una cessione. Da Vidal ad Agoume sono tanti gli esuberi, ma in caso di mancate partenze anche Gagliardini può essere ceduto.

Il Napoli ha bisogno di un innesto a centrocampo e Gagliardini può essere quel rinforzo non troppo oneroso che fa il caso della formazione guidata da Luciano Spalletti. Intanto come riporta Tuttosport l’agente del giocatore Beppe Riso è già stato messo in allerta ed il futuro di Gagliardini non è più sicuro.