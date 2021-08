Un altro campione d’Europa raggiunge Donnarumma in Francia

C’è un altro campione d’Europa che è pronto a raggiungere Donnarumma e Verratti in Francia: accordo vicino giocherà in Ligue 1

Ha appena vinto Euro 2020 con l’Italia ma per lui il futuro sembra essere lontano dal nostro Paese. Emerson Palmieri non tornerà in Serie A. Stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, il terzino italo-brasiliano è vicino all’accordo con il Lione. Un affare che toglierebbe un obiettivo al Napoli di Spalletti. Corteggiato in passato anche da Inter e Juventus, l’ex Roma è forse il primo nome sulla lista degli obiettivi del club azzurro per l’out mancino. Un obiettivo destinato a non essere centrato visto che Emerson Palmieri potrebbe presto trasferirsi in Ligue 1, campionato dove già militano Donnarumma e Verratti, e unirsi al Lione.

Napoli, Emerson Palmieri in Francia: tentativo per Estupinan

Con Emerson Palmieri orientato al Lione, il Napoli proverà ancora una volta a strappare il sì del Villarreal per Estupinan. Come raccontato sempre da ‘Calciomercato.it’, Giuntoli proverà a sfruttare i dubbi del laterale destro, finito in panchina nelle prime uscite stagionali, per aprire uno spiraglio nella trattativa con il Sottomarino Giallo.

Dal club spagnolo non è arrivata ancora un’apertura ma il Napoli ha intenzione di effettuare un ulteriore tentativo. Se dovesse fallire, la società azzurra punterà poi su altri obiettivi. Non Emerson Palmieri che è vicino al trasferimento al Lione.