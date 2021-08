“Sergio Ramos ha già fatto arrabbiare il Psg”: retroscena dalla Spagna

Il neo acquisto del Psg Sergio Ramos non ha iniziato nel migliore dei modi. L’ex Real Madrid ha avuto atteggiamenti poco apprezzati.

Il difensore del Psg Sergio Ramos è arrivato a Parigi tra lo stupore generale. In pochi si sarebbero aspettati che il capitano del Real Madrid lasciasse definitivamente ‘la sua casa’, ma il centrale iberico è stato solo uno dei protagonisti di una campagna di calciomercato ‘faraonica’.

L’esperto centrale è attualmente fermo per un infortunio al soleo della coscia sinistra e dovrà restare ai box ancora per diverso tempo. In casa Psg non sono molto contenti dell’ex idolo Blancos, ad annunciarlo è stato il giornalista Tono Garcia di El Larguero.

Sergio Ramos già ai ferri corti con il Psg

Ultime indiscrezioni arrivate dalle terre iberiche riportano che in casa Psg alcuni dipendenti non apprezzino l’atteggiamento del calciatore per certi versi ‘superficiale’ all’interno dello spogliatoio. Il giocatore si sente ancora un leader e la stella del club quando in realtà viene considerato ‘uno dei tanti’ ed anzi il giocatore rischia addirittura anche il posto di titolare con la pressione di Kimpembe.

In casa francese c’è preoccupazione visto lo stop del calciatore che, già nello scorso anno, ha concluso la stagione in anticipo a causa degli infortuni.