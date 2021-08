E’ arrivata la prima polemica di Sarri dopo la vittoria con la Lazio

Per Maurizio Sarri è arrivata all’esordio ufficiale la prima vittoria in campionato, 3 a 1 ad Empoli ed una polemica non passata inosservata.

Debutto vincente per la Lazio di Maurizio Sarri in Serie A. Il club biancoceleste ha vinto in rimonta ad Empoli trascinati da un super Sergej Milinkovic-Savic e dalle altre reti di Ciro Immobile su rigore e Manuel Lazzari. Tre punti ed in generale una buona prova per la società capitolina.

Dopo lo svantaggio iniziale firmato da Bandinelli, la Lazio ha subito reagito e l’ex tecnico di Juve e Napoli è apparso abbastanza soddisfatto al termine del match. A fine gara Sarri ha trovato tempo anche per fare polemica.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Le parole di Sarri per le calde temperature

Al termine del match il tecnico della Lazio è apparso contrariato per un calcio che a suo dire è sembrato molto simile ad una ‘parodia’. Ecco le sue parole:

LEGGI ANCHE >>> La Lazio di Sarri come fu il suo Napoli: “C’è una cosa che ho ritrovato qui”

“Io voglio tutto subito? No, ma sono uno che vuole arrivare vicino alla perfezione ed è difficilissimo, in questo momento siamo in piena costruzione e abbiamo trovato di fronte una squadra difficilissima da affrontare. Abbiamo fatto bene per 65’ poi nel finale siamo andati meno bene e abbiamo fatto fatica, parliamo di calcio ma a queste temperature facciamo una parodia del calcio”.