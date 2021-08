Napoli-Venezia, oltre al danno anche la beffa: si è infortunato

Napoli-Venezia, iniziano subito i guai per Luciano Spalletti. Si è fatto male il centrocampista polacco Piotr Zielinski poco dopo la prima mezz’ora di gioco.

Non inizia benissimo la prima partita di Luciano Spalletti sulla panchina della SSC Napoli. Dopo l’espulsione di Osimhen, il tecnico deve fare i conti anche con l’infortunio di uno dei migliori della rosa. Piotr Zielinski, infatti, si è accasciato al suolo dopo uno scontro di gioco con un avversario. Al minuto 35 il centrocampista polacco ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco a causa di un infortunio muscolare che non gli ha consentito di continuare a proseguire la prima uscita stagione contro il Venezia. Allo stadio Maradona, il risultato è bloccato sullo 0-0, ma gli azzurri sono con un uomo in meno.

Napoli-Venezia, infortunio per Zielinski

Sfortunata la prima di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Il tecnico azzurro, dopo l’inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Victor Osimhen, deve fare i conti anche con la sfortuna.

Al minuto 35, infatti, Piotr Zielinski si è infortunato. Al suo posto, il tecnico toscano ha lanciato in campo Eljif Elmas.