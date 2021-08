Doppia ipotesi per il nuovo trequartista del Milan: cifre e dettagli

Resta viva l’ipotesi per l’affondo sul mercato per il nuovo trequartista del Milan. I rossoneri potrebbero valutare le ultime opportunità in vista dell’ultima settimana di calciomercato

Il Milan è pronto ad affondare il tackle su un nuovo trequartista per cercare di completare il reparto offensiva da regalare a Pioli in vista del proseguimento della stagione. L’ottima prestazione di Brahim Diaz contro la Sampdoria starebbe facendo riflettere la dirigenza rossonera sul ballottaggio offensivo tra un trequartista centrale o uno di fascia destra.

Nella prima ipotesi resta viva la caccia a Corona del Porto. Come sottolineato da Sportitalia, il fantasista del club portoghese piace particolarmente a Pioli e garantirebbe fantasia a e qualità alla manovra offensiva del Milan. 30-35 milioni la valutazione fatta dal Porto, ostacolo decisamente importante per cercare l’accelerata definitiva a una settimana dalla chiusura del calciomercato.

Milan, Corona o Bernardo Silva come nuovo trequartista: sfuma Isco

Corona sarebbe balzato in testa alle gerarchie offensive rossonere, ma la trattativa potrebbe decollare solamente di fronte a un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto senza obbligo. Occhio anche alle indiscrezioni su Bernardo Silva, il quale potrebbe lasciare il City di fronte a un’offerta di circa 35 milioni.

Corona resta in vantaggio sul fantasista portoghese, mentre l’affare Isco sembrerebbe essersi definitivamente arenato: il fantasista spagnolo resterò al Real Madrid. Più defilato il profilo di Berardi, valutato 30 milioni dal Sassuolo, ma l’interesse per l’attaccante neroverde starebbe scemando in maniera definitiva.