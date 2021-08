Il Milan e la doppia suggestione verdeoro sulla trequarti

Il Milan valuta due brasiliani per la trequarti: Willian, che può svincolarsi dall’Arsenal, e Messias, per cui ci sono contatti col Crotone

Il Milan potrebbe tornare a schierare un brasiliano nella trequarti: anzi, forse i brasiliani potrebbero essere addirittura due.

Certo, non parliamo di Kaká o Ronaldinho, ma di profili più in linea con le possibilità attuali del Diavolo e con le linee guida indicate da Elliott.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Milan valuta i brasiliani Willian e Messias per la trequarti

Si tratta di due giocatori piuttosto diversi tra loro. Uno è Willian, uomo di grande esperienza internazionale che, riferisce ‘RMC Sport’, sarebbe in procinto di svincolarsi dall’Arsenal e potrebbe quindi arrivare a parametro zero.

Il secondo è un nome uscito a sorpresa negli ultimi giorni, quel Messias del Crotone che, nonostante la retrocessione, ha piacevolmente sorpreso molti addetti ai lavori nella stagione di esordio in Serie A. Maldini e Massara, riporta ‘Sky Sport’, avrebbero già intavolato una base di trattativa con la dirigenza calabrese.

LEGGI ANCHE>>> Il prossimo centrocampista del Milan può arrivare dalla Francia

Con piste più affascinanti, come Ziyech e Isco, che appaiono sempre più difficili ogni giorno che passa, i rossoneri potrebbero quindi puntare su una coppia di nomi più abbordabili, ma circondati dall’intramontabile suggestione verdeoro.