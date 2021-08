“Lo hanno fatto per due anni”: l’inaspettato attacco alla Juventus

Ronaldo è un nuovo giocatore del Manchester United. Dopo l’ufficialità della cessione, sono piovute tante critiche alla Juventus.

E’ un mercato che sarà ricodato per sempre, considerando che hanno cambiato squadra i due giocatori più forti al mondo: Messi e Cristiano Ronaldo. La ‘Pulce’ è andato al PSG, mentre il portoghese è ritornato dopo 11 anni al Manchester United. L’ex Real Madrid sembrava prossimo a trasferirsi al City, ma i ‘Red Devils’ hanno chiuso l’operazione in poche ore.

Più che una cessione, l’addio di Ronaldo è sembrata una fuga. Tutto è iniziato dalla richiesta del giocatore di partire dalla panchina contro l’Udinese, poi c’è stato il sospetto’infortunio’ al braccio dei giorni scorsi. I dirigentini juventini stanno ricevendo molte critiche dopo l’uffializzazione del passaggio di Ronaldo al Manchester United.

Juve had tried to get rid of CR7 for two seasons. From the moment he sensed that, he also wanted to move (lack of love he felt at Madrid also pushed him away). He will earn at #MUFC around half of what he was on. Who cares? He's finally going to a place of unreserved devotion

— Guillem Balague (@GuillemBalague) August 27, 2021