La notizia che sorprende Donnarumma: “Tutto vero, glielo danno”

Il 2021 è stato un anno speciale per Gianluigi Donnarumma ed il portiere potrebbe ricevere presto un ulteriore riconoscimento.

Manca poco alla premiazione del Pallone d’Oro 2021, un premio che vede Lionel Messi ed il nostro Jorginho come principali favoriti. Gianluigi Donnarumma è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Italia agli Europei ed è in lizza invece per un altro premio, il cosiddetto ‘Premio Yashin”.

Il neo portiere del Psg ha trascinato l’Italia alla vittoria degli Europei salvandola ai rigori sia in semifinale che in finale rispettivamente contro Spagna e Inghilterra. Per questo motivo l’estremo difensore è il principale favorito a questo riconoscimento, davanti ad Alisson Becker ed a Ederson, oltre al portiere del Chelsea campione d’Europa Mendy.

Donnarumma in lizza per un noto premio

L’inizio di stagione al Psg per Donnarumma non è stato facile e finora il portiere ancora deve disputare un match. L’ex Milan appare al momento indietro nelle gerarchie con Pochettino che gli preferisce Keylor Navas.

Come riporta France Football presto il portiere potrebbe ricevere questo riconoscimento e magari questa scelta potrebbe rivelarsi un ulteriore spinta verso il posto da titolare nell’attuale club.